وسط خدمات متكاملة.. مطار ينبع يستقبل طلائع الحجاج القادمين من الداخل

وفي التفاصيل، جاء ذلك وسط خدمات متكاملة تقدمها القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بشؤون الحج تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- اللذَيْن يحرصان كل الحرص على تحقيق كل ما فيه راحة قاصدي بيت الله الحرام وزوّار المسجد النبوي من الحجاج والمعتمرين والزوّار والمصلين وتمكينهم من أداء نسكهم من خلال توفير كل الرعاية الشاملة لهم في شتى المجالات.