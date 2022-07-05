وسط خدمات متكاملة.. مطار ينبع يستقبل طلائع الحجاج القادمين من الداخل

استقبلت القطاعات الحكومية والأهلية في مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع عصر اليوم الثلاثاء، طلائع الحجاج القادمين من الداخل عبر رحلات جوية قادمة من مطار الدمام إلى مطار الأمير عبدالمحسن بينبع وعلى متنها 153 حاجًا وحاجة.
وفي التفاصيل، جاء ذلك وسط خدمات متكاملة تقدمها القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بشؤون الحج تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- اللذَيْن يحرصان كل الحرص على تحقيق كل ما فيه راحة قاصدي بيت الله الحرام وزوّار المسجد النبوي من الحجاج والمعتمرين والزوّار والمصلين وتمكينهم من أداء نسكهم من خلال توفير كل الرعاية الشاملة لهم في شتى المجالات.
وفور وصول الحجاج إلى المطار تم تقديم الخدمات الصحية لهم والرعاية الطبية الفورية من خلال الفرق الطبية والتي تم تجهيزها منذ وقت مبكر عبر مركز المراقبة الصحية في المطار الموجودين على مدار الأربع وعشرين ساعة.
وتأتي هذه الإجراءات والجهود المبذولة حرصًا من وزارة الصحة على تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية لضمان سلامة الحجاج وحتى عودتهم إلى مقر إقامتهم سالمين آمنين - بإذن الله-.
وأكملت الجهات المعنية بمطار محافظة ينبع استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم وتسهيل تحركاتهم منذ وصولهم إلى المطار لضمان سلامة وصول ومغادرة حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة .
يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة في مطارات المملكة وتتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية خلال جميع المراحل التي يمر بها المسافر خلال رحلة سفره، وذلك بالتعاون من الجهات ذات العلاقة.