وسط منظومة متكاملة.. 90 مصلى للنساء داخل الحرم وساحاته في العشر الأواخر

وأضافت: المصليات جهزت منذ بداية الشهر الكريم وفي وقتٍ مبكرٍ لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام في هذه العشر المباركة واللاتي توافدن زرافات ووحداناً على المسجد الحرام في أول ليالي العشر ابتغاء ما عند ربهن من فضلٍ ومغفرة ورحمة وتحرياً لقيام ليلة القدر.