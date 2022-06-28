وفاء أبناء المملكة.. قصص ومواقف لا تُنسى مع الوافدين تكشف أصالة معدن السعوديين

وقبل أشهر قليلة انتشرت قصة طلاب إحدى مدارس محافظة محايل عسير، الذين لم ينسوا معلمهم المصري الذي تلقوا تعليمهم على يديه قبل أكثر من أربعة عقود؛ إذ دعوه لتكريمه في بادرة تجسد معنى الوفاء. ووقتها قال أحمد العاصمي، أحد طلاب المعلم المصري، إنه فكر في زيارة معلم قدم له ولزملائه الطلاب الكثير، وبالفعل نسق بالجوال مع ابنه محمد، وسافر إلى محافظة الأقصر في مصر، واستقبله ابنه في المطار، وذهب به إلى منزلهم في محافظة قنا، وقدم له معلمه كرم الضيافة وحسن الاستقبال هو وأبناؤه.