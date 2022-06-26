وفاة الكاتب والصحفي علوي الصافي عن عمر يناهز 78 عاماً

في عام 1977، وبعد عام على زواجه، وشهرين على ولادة ابنته الكبرى، تم تعيينه كأول رئيس تحرير لـ(مجلة الفيصل)، فكانت بداية التألق على جميع الأصعدة، استمر بعطائه الزاخر 16 عامًا، ثم قدم استقالته لأنه على حد قوله «تعبت والجهد كان كبيراً»، تفرغ بعدها للقراءة والكتابة ليعتق نفسه من أي ارتباط مع أي جهة، رافعاً راية حريته وغائصاً بين الكتب التي كان يتوق إليها في كافة الأوقات.