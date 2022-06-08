وفاة المذيعة السودانية "لينا أنور" بعد أزمة صحية بالرياض

وقالت الإعلامية سودانية رفيدة ياسين؛ على نبأ وفاة لينا أنور: "رحلت في هدوءٍ بعدما عانت من المرض"، بينما قالت الإعلامية داليا طاهر "إن المذيعة الراحلة كانت تتميز بنبل الأخلاق".