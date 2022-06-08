وفاة المذيعة السودانية "لينا أنور" بعد أزمة صحية بالرياض

تُوفيت المذيعة السودانية لينا أنور؛ بعد تعرُّضها لأزمة صحية طارئة.
وقبل وفاتها بوقتٍ قصيرٍ تعرّضت لأزمة صحية وتمّ نقلها إلى مستشفى الحرس الوطني في الرياض، لكنها فارقت الحياة.
وأثار نبأ وفاة لينا أنور، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الإعلامية سودانية رفيدة ياسين؛ على نبأ وفاة لينا أنور: "رحلت في هدوءٍ بعدما عانت من المرض"، بينما قالت الإعلامية داليا طاهر "إن المذيعة الراحلة كانت تتميز بنبل الأخلاق".
يُذكر أن لينا أنور؛ من مواليد 1992 وكانت تدرس الصحافة في السودان قبل أن تصل إلى العمل التلفزيوني.