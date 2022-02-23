السعودية

وفاة "شبل يام" بعد أيام من دخوله في غيبوبة إثر حادث مروري

مغردون ينعون الطفل الكويتي وأحد أقاربه كان قد كشف تفاصيل حالته
وفاة "شبل يام" بعد أيام من دخوله في غيبوبة إثر حادث مروري

الطفل الكويتي حسين العجمي الشهير بـ"شبل يام"

عبدالحكيم شار
عبدالحكيم شار

توفي الطفل الكويتي حسين العجمي الشهير بـ"شبل يام" اليوم، وذلك بعد دخوله في غيبوبة؛ نتيجة تعرّضه لحادث مروري قبل أيام قليلة.

ونعى مغردون عبر وسم #شبل_يام الطفل العجمي، سائلين الله له المغفرة والرحمة، وأن يعوّضه شبابه في الجنة.

وكان أحد أقارب الشاب الصغير قد أكد في مداخلة تلفزيونية أنه في غيبوبة داخل العناية المركزة، بعد الحادث المروري الأليم، مشيرًا إلى أنه بعد الحادث حصل له نزيف في الرأس وتوقف للقلب مدة 4 دقائق، إلى أن تم إسعافه في المستشفى، لافتًا إلى أن النزيف استمر مع وجود تجمع دموي في الرأس، وعلاماته الحيوية في حالة صعود ونزول وليست مستقرة.

شبل يام
وفاة شبل يام
حسين العجمي

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