وفد سعودي يزور باكستان لبحث الفرص التجارية

يزور وفد تجاري سعودي دولة باكستان، خلال الأسبوع الجاري، للالتقاء بعددٍ من المسؤولين ورجال الأعمال، إلى جانب زيارة الغرفة التجارية الصناعية في مدينة فيصل أباد لمناقشة الإمكانات الصناعية والتجارية في المدينة.
ووفقاً لصحيفة "دا نيوز" الباكستانية، فإن الوفد السعودي مكوّن من رجال أعمال كبار في عدة مجالات، منها: العقار والتعليم والاغذية والزراعة والطاقة المتجددة.
وقال عاطف منير شيخ، رئيس غرفة التجارة والصناعة في فيصل أباد، إنه سعيد بزيارة الوفد السعودي، ويأمل أن يتم التوصل إلى اتفاقيات تجارية واستثمارات مفيدة للجانبين، مشيراً إلى أن باكستان لديها قدرات كبيرة في إنتاج وتصدير الفواكه والخضراوات العضوية إلى المملكة ودول الخليج الأخرى.