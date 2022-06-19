وفد سعودي يزور باكستان لبحث الفرص التجارية

وقال عاطف منير شيخ، رئيس غرفة التجارة والصناعة في فيصل أباد، إنه سعيد بزيارة الوفد السعودي، ويأمل أن يتم التوصل إلى اتفاقيات تجارية واستثمارات مفيدة للجانبين، مشيراً إلى أن باكستان لديها قدرات كبيرة في إنتاج وتصدير الفواكه والخضراوات العضوية إلى المملكة ودول الخليج الأخرى.