وفرت 3000 أضحية.. "نفع" تستكمل استعداداتها لتنفيذ مشروع الأضاحي بمكة

وأضاف "الجهني" أنه سيتم ذبح الأضاحي جميعها، ومن ثم إرسال رسائل إلكترونية على جوالات الموكلين، مشيرًا إلى أن الجمعية شكّلت فريقًا على مدار الساعة للمتابعة والتواجد مع الجهة الموردة للمواشي لتسيير خطوات العمل الذي يبدأ بتوصيل الأضاحي إلى المسلخ، ومن ثم ذبحها ووضعها في الأكياس المصممة لهذا المشروع، ومن ثم توزيعها من خلال نموذج آمن بواسطة برادات حفظ اللحوم أيام 10 و11 و12 من ذي الحجة على الأسر المستفيدة الذين يصل عددهم إلى 6000 أسرة .