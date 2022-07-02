وفرت 3000 أضحية.. "نفع" تستكمل استعداداتها لتنفيذ مشروع الأضاحي بمكة

أكملت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة استعداداتها لتنفيذ "مشروع الأضاحي" لهذا العام بتوفير "3000" أضحية، تزن الأضحية من 25 إلى 28 كيلوغرامًا.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبد الرحمن بن سعد الجهني أنها تتلقّى "توكيل" من يؤدون هذه الشعيرة بذبح الأضحية وتوزيعها على مستفيدي الجمعية من المعوزين والأيتام والأسر المحتاجة من خلال المتجر الإلكتروني على موقع الجمعية الإلكتروني أو التحويل لحسابات الجمعية الرسمية وإشعار الجمعية بذلك من خلال خدمة الواتساب على الرقم 0536036088 أو عن طريق مقرها الرئيسي بحي الروابي بجدة أو من خلال "12" مكتبًا تعريفيًّا للجمعية في أحياء المنطقة.
وأضاف "الجهني" أنه سيتم ذبح الأضاحي جميعها، ومن ثم إرسال رسائل إلكترونية على جوالات الموكلين، مشيرًا إلى أن الجمعية شكّلت فريقًا على مدار الساعة للمتابعة والتواجد مع الجهة الموردة للمواشي لتسيير خطوات العمل الذي يبدأ بتوصيل الأضاحي إلى المسلخ، ومن ثم ذبحها ووضعها في الأكياس المصممة لهذا المشروع، ومن ثم توزيعها من خلال نموذج آمن بواسطة برادات حفظ اللحوم أيام 10 و11 و12 من ذي الحجة على الأسر المستفيدة الذين يصل عددهم إلى 6000 أسرة .