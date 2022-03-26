وفق الترتيب السنوي.. مستشفى د. سليمان فقيه الأفضل في المنطقة الغربية

وقال رئيس مجموعة فقيه الطبية الدكتور مازن فقيه: "إن العقلية الفكرية والمناهج الطبية المعتمدة في مجموعة فقيه الطبية؛ ممثلة في مستشفى الدكتور سليمان فقيه، والثقافة الأكاديمية، والتركيز القوي على نتائج المرضى ورضاهم، والبيئة الملهمة للمواهب الشابة؛ هي أحد مكونات مستشفى الدكتور سليمان فقيه على مدى الأربعة عقود الماضية؛ فقد حافظنا في مجموعة فقيه الطبية على تميزنا من خلال وجود أهداف استراتيجية ومهام واضحة ورؤى طموحة، تؤدي إلى ثبات المبادئ الطبية والإدارية التي يعمل بها بشكل يومي جميع الموظفين ومنسوبي المجموعة، والتي تقترن بثبات القيادة والرؤية الواضحة والاتساق الذي يخلق المواءمة من الخط الإداري للمجموعة إلى الخط الأمامي للرعاية، وجذب أفضل الكوادر البشرية، أولئك الذين يركّزون على تطوير مناهج جديدة وتقديم الرعاية الطبية بشكل أفضل لجميع مرضانا.