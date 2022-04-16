"وقاية" تحسم الجدل الطبي حول "التسمم المائي".. حالة طبية نادرًا ما تحدث

وكان الدكتور سعود الشهري المختص في طب الأسرة رد على الأطباء الذين أنكروا حديثه حول "التسمم المائي"؛ حيث قال عبر "سبق" في حديث سابق: "أنا لم أرَ ردًّا علميًّا واحدًا يستحق الوقوف والنظر، فضلًا عن الرد عليه، نحن أتينا بمستندات علمية عالمية في مقدمتها جامعة أكسفورد وجامعة هارفارد وغيرها من المراجع العلمية الموثوق فيها، غير ما رأيته من ردود كان أقرب إلى الإسفاف وبعيد كل البعد عن الحوار العلمي والمنهج العملي".