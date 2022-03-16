ولاء العقيل.. "رسامة سعودية" تبهر عشاق مرسيدس- بنز حول العالم

من جهته، أوضح باسم ولي مدير قسم التسويق والتطوير في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس- بنز في المملكة، أنه من اليوم الأول لتداول صورة لوحة الرسامة المبدعة ولاء العقيل؛ كان هناك إعجاب وتفاعل سريع من الشركة مع اللوحة، وتم التواصل مع الرسامة وأخذ موافقتها على نشر صورة اللوحة في حسابات الشركة، ووافقت مشكورة على ذلك؛ مؤكدًا أن الإعجاب الكبير باللوحة كان متوقعًا بالنسبة له من أول مرة شاهدها؛ للإبداع والإتقان في رسمها من جانب الموهوبة المميزة ولاء العقيل، وأيضًا لاختيارها واحدة من أكثر السيارات التي تحظى بمكانة خاصة لدى محبي مرسيدس- بنز لرسمها.