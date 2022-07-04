ولي العهد يؤكد على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية وارتفاع تكاليف بعض الاحتياجات

وأكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، مشدداً على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.