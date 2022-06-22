ولي العهد يبعث برقية شكر لملك الأردن: بالغ امتناني وتقديري لما لقيته من حفاوة وكرم

جلالة الملك، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع جلالتكم على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم.