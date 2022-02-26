ولي العهد يرعى حفل سباق كأس السعودية للخيل في نسخته الثالثة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثالثة، الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيل، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

وقد وصل بمعية سمو ولي العهد: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وعقب أن أخذ سمو ولي العهد مكانه في المنصة الرئيسة عُزف السلام الملكي.

بعد ذلك تحركت الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض أمام سمو ولي العهد في استعراض بدورتَيْن قبيل بدء السباق، كما وُجد في ساحة الاستعراض جميع الخيالة المشاركين في السباق.

عقب ذلك انطلق الشوط الثامن على كأس السعودية.

وبعد نهاية السباق توجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى منصة التسليم، وكان في استقباله الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

وقدَّم سمو ولي العهد التهنئة للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز مالك الجواد امبلم رود؛ إذ رفع كأس السعودية فائزًا بالسباق.

كما قدَّم سمو ولي العهد التهنئة لمدرب الجواد متعب الملوح، والخيال وجبرتو راموس، اللذين استلما مجسم حصان، وخوذة الخيال.

والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة، ثم غادر سمو ولي العهد مقر ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية مُودَّعًا بمثل ما استُقبل به من حفاوة.

حضر حفل سباق "كأس السعودية" كل من: الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن خالد العبدالله رئيس مجلس إدارة stc، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما حضر الحفل من مملكة البحرين سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وأصحاب المعالي، وكبار ضيوف حفل كأس السعودية من داخل السعودية وخارجها، وعدد من مُلاك الخيل المشاركة.