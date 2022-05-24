ولي العهد يستقبل وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي، وهم: النائب كريس ستوارت جمهوري من ولاية يوتا، والنائب جاي ريسكنثالر جمهوري من ولاية بنسلفانيا، والنائبة ليسا مكلين جمهورية من ولاية ميتشغان.