ولي العهد يعزي "محمد بن زايد" و"طحنون بن زايد" في وفاة رئيس الإمارات

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال عن العزاء والمواساة له في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
فيما عبر ولي عهد أبوظبي عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على عزائه ومواساته لهم في الفقيد، رحمه الله.
كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً بالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال عن العزاء والمواساة له في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رحمه الله، فيما عبر مستشار الأمن الوطني الإماراتي عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على عزائه ومواساته لهم في الفقيد، رحمه الله.