ولي العهد يكشف تفاصيل ما حدث في "الريتز كارلتون" : "منحناهم خيارين"

وأضاف سموه : " أعتقد أن 90% من المفاوضات قد انتهت، أما البقية، وهم من رفضوا التفاوض، فقد أحيلوا إلى النيابة العامة وفقًا للقانون السعودي، وهناك نسبة جيدة اتضح أنهم بريئون، سواء عبر المفاوضات أو في المحاكم."