"يجب ألا تبقى في جوّالك".. مصوّر "سحابة الطفل والطائر" يكشف ما أثار استغرابه

كانت سماء منطقة الرياض، الجمعة الماضي، مسرحاً لمشهدٍ عجيب حينما تشكّلت سحابة على هيئة طفل صغير يمتطى طائراً.. ذلك المنظر المذهل وثّقه شاب سعودي بعدسته؛ ليبقى مثاراً للتفاعل والإعجاب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي طيلة اليومين الماضيين.
كان عبدالكريم الماجد يقود سيارته في طريقه من الرياض إلى ثادق؛ لقضاء إجازة معتادة، إلا أن ما شاهده في السماء على طريق القصيم في ذلك اليوم، جعله يتوقف جانباً، ويخرج من سيارته لتوثيق ذلك المشهد المذهل الذي قد لا يتكرّر.
فقد اتخذ السحاب هيئة مذهلة، فتشكّل على هيئة طفل صغير يمتطي طائراً، في الوقت الذي كانت تغرب فيه شمس يوم الجمعة، معلنة رحيل اليوم الثاني من (عشر ذي الحجة)، وهو الأمر الذي أثار استغراب "الماجد".
يقول صاحب الصورة لـ"سبق"، حول تفاصيل التقاطها: "انطلقت من الرياض وكنت ذاهباً لقضاء الإجازة في محافظة ثادق، وبينما نحن على طريق القصيم وفي الساعة 6:43 عصر الجمعة قبل أذان المغرب بدقائق رأينا هذا المشهد العجيب".
وأضاف: "على الفور سألت من بجواري (تشوف اللي أشوفه؟)، وسارعت بالتقاط الصورة، والعجيب في توقيت ظهور هذا المشهد هو في أول جمعة من عشر ذي الحجة، وفي آخر ساعة من يوم الجمعة".
تردّد "الماجد" بعض الشيء في نشر الصورة على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن أحد أصدقائه حثّه على نشرها، وألا يتركها في جوّاله، ويحرم منها عشاق التأمل، فنالت تفاعلاً لم يعهده من قبل.
يقول: "لم أكن أتصوّر أبداً هذا التفاعل، فحسابي مكتظ بالتفاعل، والإشعارات بشكل ما جرّبته في حياتي، كما ليس من عادتي نشر تصويري، ولكن اقترح عليّ أحد الأصدقاء بنشرها قائلاً: (يجب ألا تبقى الصور في جوّالك.. انشرها حتى تشوف الناس هذه الآية)".