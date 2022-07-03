"يجب ألا تبقى في جوّالك".. مصوّر "سحابة الطفل والطائر" يكشف ما أثار استغرابه

كان عبدالكريم الماجد يقود سيارته في طريقه من الرياض إلى ثادق؛ لقضاء إجازة معتادة، إلا أن ما شاهده في السماء على طريق القصيم في ذلك اليوم، جعله يتوقف جانباً، ويخرج من سيارته لتوثيق ذلك المشهد المذهل الذي قد لا يتكرّر.