يحدث في السنة الميلادية وليس الهجرية .. "الزعاق": سنصوم رمضان مرتين في 2030

وأضاف: إننا سنصوم رمضانين في سنة واحدة وذلك في عام 2030م؛ وإن ذلك يحدث في السنة الميلادية وليس الهجرية، مشيراً إلى أن ذلك يتكرر كل 33 سنة مرة واحدة في عام 1965م وفي عام 1997م و سيحدث عام 2030م ويتكرر في عام 2063م، وفي سنة 1451هـ يبدأ في 5 يناير 2030م وفي عام 1452هـ يبدأ رمضان في 26 ديسمبر 2030 نصوم في ذلك العام 36 يوماً، منها 30 يوماً تابعة للسنة الهجرية 1451هـ و6 أيام تابعة للسنة الهجرية 1452هـ.