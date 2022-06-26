يختصر المسافة الزمنية لـ35 دقيقة.. أعمال الطريق المباشر الرابط بين جدة ومكة تتواصل

وينقسم المشروع إلى أربع مراحل يجري العمل على تنفيذها؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى البالغ طولها 5 كم 67%، ووصلت في المرحلة الثانية 80% من طول يبلغ 19 كم، في حين ارتفعت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة التي يبلغ طولها 27 كم إلى 97%، بينما لا تزال المرحلة الرابعة من المشروع التي يصل طولها إلى 20 كم تحت الترسية.