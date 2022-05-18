يسبب القلق والتوتر لموظفيه.. "حشوان": 14 صفة واضحة للمدير الفاشل

وفي مقاله "كيف تتعامل مع المدير الفاشل؟" بصحيفة "مكة"، يبدأ "حشوان" بمحاولة تعريف المدير، ويقول: "تطلق كلمة مدير على كل شخص يتولى منصبًا ويقوم بإدارة الأعمال والموظفين لتحقيق هدف ما، فالطبيب مثلًا مدير في عيادته، والمعلم مدير على الطلبة، ومراقب العمال في الموقع مدير لهم، وتقع على عاتقه مسؤولية إدارة فريق العمل الموكل به، ويتوقف ذلك على مدى النجاح والفشل لهذه الإدارة".