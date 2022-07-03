يُسَنّ الإسراع.. "وادي محسر".. هنا كان فيل أبرهة الحبشي

ويمر حجاج بيت الله أثناء إفاضتهم من مشعر مزدلفة إلى منى، قبل طلوع شمس نهار يوم غد على وادي محسر؛ غير أنهم لا يتوقفون فيه ويمرون به سراعًا، تأسيًا واقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم، عند مروره بالوادي، في حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة.. ويبلغ طول وادي محسر كيلومترين اثنين؛ فيما يصل اتساع عرضه إلى عشرين مترًا.