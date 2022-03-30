يعد الأدنى منذ 2009.. انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 11 %

ووفقاً لنتائج النشرة، فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور (15 سنة فأكثر) (79.5 %)، في حين بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث (15 سنة فأكثر) (34.9 %)، كما أشارت النتائج إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) للربع الرابع من عام 2021م؛ ليصل (51.5%) مقارنةً بـ الربع الثالث من العام نفسه حيث بلغت (49.8 %).