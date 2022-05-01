يكافح الدعاوى الكيدية.. قانوني يكشف "مزايا نظام التكاليف القضائية"

أكد المحامي بندر الحماد، أن نظام التكاليف القضائية يساعد على تشجيع الأطراف لإنهاء النزاع صلحاً قبل التقاضي؛ حيث إن الطرف المدعى عليه سيعلم بأنه سيتحمل التكاليف القضائية إذا كانت الدعوى محقة، وبالتالي سيفضل حل النزاع ودياً وتوفير مبلغ التكاليف القضائية التي سيتكلفها.
وأوضح "الحماد"، أن نظام التكاليف يسهم في الحد من المماطلة في أدائها، ويساعد في رفع أداء الوسائل البديلة لفض المنازعات، إضافة إلى الحد من الدعاوى الكيدية، كما سيرفع من مسؤولية الممارسات القضائية من المتقاضين؛ مما سينعكس على جودة التقاضي والمخرجات القضائية، ويدعم العدالة الناجزة.
ويأتي النظام ضمن جملة من التعديلات والإصلاحات التي أقرتها المملكة في الأنظمة القضائية والأجهزة العدلية، لمواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها البلاد في كافة القطاعات.
وتفرض التكاليف القضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدّد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك، كما حدد النظام آلية حساب التكاليف القضائية الأخرى، ومن ذلك فرض مبلغ لا يزيد على 10 آلاف ريال، عند طلب الاستئناف أو النقض والتماس إعادة النظر، أو طلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلبات أخرى حددتها اللائحة التنفيذية.
ويمكن النظام ذوي المصلحة من الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد على ألف ريال، ومن ذلك طلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها، أو طلب نسخة مصدقة منها.