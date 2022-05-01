يكافح الدعاوى الكيدية.. قانوني يكشف "مزايا نظام التكاليف القضائية"

وتفرض التكاليف القضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدّد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك، كما حدد النظام آلية حساب التكاليف القضائية الأخرى، ومن ذلك فرض مبلغ لا يزيد على 10 آلاف ريال، عند طلب الاستئناف أو النقض والتماس إعادة النظر، أو طلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلبات أخرى حددتها اللائحة التنفيذية.