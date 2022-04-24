"يلو" تجمع الإعلاميين في حفل إفطارها السنوي بالرياض

وقدّم الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" محمد النجران شكره لكل حضور حفل الإفطار على حضورهم ومشاركة الشركة ومنسوبيها ابتهاجهم بالشهر الكريم.

وأضاف أن الهدف من إقامة مثل هذه المناسبة هو الالتقاء بعيداً عن رسميات الحياة العملية، إلا أننا أيضاً كنا حريصين على الاستماع إلى الملاحظات والاقتراحات التي تم طرحها خلال تبادل الأحاديث الودية، خصوصاً وأنها تأتي من إعلاميين متخصصين لهم مشاهداتهم وتجاربهم الخاصة التي تساعدنا في سعينا المتواصل للارتقاء بخدماتنا وتحسينها بشكل مستمر.