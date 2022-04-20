يوم غد.. "تقويم التعليم" تعلن موعد نتائج اختبارات "الرخصة المهنية"

يترقب عدد من المعلمين والمعلمات، وللمرة الثانية، إصدار نتائج الرخصة المهنية للمعلمين التي ستكون يوم غد الخميس، بعدما أدى عدد منهم اختبارات الفترتين "التخصص والعام" خلال الأشهر الماضية؛ أملًا منهم في الحصول على الرخصة المهنية.