يوم غد.. "تقويم التعليم" تعلن موعد نتائج اختبارات "الرخصة المهنية"

يترقب عدد من المعلمين والمعلمات، وللمرة الثانية، إصدار نتائج الرخصة المهنية للمعلمين التي ستكون يوم غد الخميس، بعدما أدى عدد منهم اختبارات الفترتين "التخصص والعام" خلال الأشهر الماضية؛ أملًا منهم في الحصول على الرخصة المهنية.
وبحسب هيئة تقويم التعليم والتدريب التي أعلنت سابقًا أنه ستكون في 21 من الشهر الحالي "شهر أبريل" نتائج الرخصة المهنية للمعلمين، بعد أن أدى الكثير اختبار التخصص والاختبار العام "التربوي".
وكانت الهيئة قد أوضحت أنه يمكن للمستفيدين الاطلاع على نتائج اختبارات القياس من خلال الدخول إلى ملف المتقدم من خلال الرابط الإلكتروني:
واختيار النتائج وتحديد نوع الاختبار، ثم الضغط على بحث واستعراض النتائج.
وبينت الهيئة أن نتائج الاختبار تستخدم للحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، والانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.