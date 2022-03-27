يوم 2 أم 3 أبريل؟.. خلاف فلكي في الكويت حول تحديد بداية رمضان
في الكويت، رصدت صحيفة "الأنباء" خلافاً فلكياً حول تحديد بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام فلكياً، فرغم تأكيد البعض أن هلال رمضان سيُولد الجمعة 1 أبريل، وغرة رمضان ستكون السبت 2 أبريل، يرى آخرون أن الأحد 3 أبريل هو غرة رمضان.
خلاف جديد
وفي تقريرها، تقول الصحيفة، من جديد، برز الخلاف حول هلال رمضان وموعد دخول الشهر الفضيل لهذا العام فلكياً، فبعيداً عن الأصل المتمثل في الرؤية بالعين والمستند إلى صحيح الحديث "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 يوماً"، فإن الخلاف أيضاً طال الفلكيين وحساباتهم في تحديد غرة شهر رمضان.
فرغم الحديث منذ وقت طويل وعبر أكثر من عالم فلكي ومركز متخصّص في أن هلال رمضان سيُولد الجمعة 1 أبريل ويمكن رؤيته بعد مغرب هذا اليوم، وعلى هذا فإن غرة رمضان ستكون السبت 2 أبريل.
بيان مركز العجيري
أكّد هذا مركز العجيري، في بيان رسمي، مبيناً أن حساباته الفلكية، وفق موقع الكويت، تشير إلى أن هلال رمضان سيُولد الجمعة في الساعة 9:26 ص، وتغرب شمس ذلك اليوم الساعة 6:6 مساءً، ويغرب القمر بعد ذلك بنحو 15 دقيقة، أي أن الهلال يمكث 15 دقيقة بعد غروب الشمس، وبذلك يتحقق شرط دخول الشهر القمري ويصبح السبت 2 أبريل أول أيام رمضان لهذا العام.
الفلكي عادل السعدون
في المقابل، أكد الخبير الفلكي عادل السعدون، أن غرة رمضان ستكون الأحد 3 أبريل ويمكن رؤية الهلال بالعين المجردة مساء السبت 2 أبريل.
وشدّد على استحالة رؤية الهلال مساء الجمعة قبل الدول الإسلامية، مبيناً أن مَن ادّعى رويته مساء الجمعة فقد اقترف إثماً.
واستشهد بالحسابات المغربية التي تؤكّد أن رمضان يبدأ 3 أبريل.
الفلكي عادل المرزوق يجدّد التأكيد
وعاد الخبير الفلكي عادل المرزوق، ليجدّد التأكيد على أن رمضان هذا العام سيبدأ السبت 2 أبريل، وأن هلال رمضان سيمكن رؤيته بعد مغرب الجمعة 1 أبريل، وذلك لمكوثه بعد غروب الشمس نحو 15 دقيقة.