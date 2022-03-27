يوم 2 أم 3 أبريل؟.. خلاف فلكي في الكويت حول تحديد بداية رمضان

بيان مركز العجيري

أكّد هذا مركز العجيري، في بيان رسمي، مبيناً أن حساباته الفلكية، وفق موقع الكويت، تشير إلى أن هلال رمضان سيُولد الجمعة في الساعة 9:26 ص، وتغرب شمس ذلك اليوم الساعة 6:6 مساءً، ويغرب القمر بعد ذلك بنحو 15 دقيقة، أي أن الهلال يمكث 15 دقيقة بعد غروب الشمس، وبذلك يتحقق شرط دخول الشهر القمري ويصبح السبت 2 أبريل أول أيام رمضان لهذا العام.