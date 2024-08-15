النيابة العامة: كشف هوية المشمولين بالحماية أمام المحكمة يتم وفق ضوابط دقيقة ومحددة

وقالت النيابة العامة: للمحكمة إذا رأت وفق نظام حماية المُبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، أن كشف هوية المشمول بالحماية يعتبر ضروريًّا لممارسة حقّ الدفاع، وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية؛ أن تأذن بالكشف عن هويته الحقيقية، شريطة توفير أنواع الحماية اللازمة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام، وذلك بعد التنسيق مع إدارة البرنامج.