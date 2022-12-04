المملكة تنضم إلى المجلس الدولي للزيتون في مدريد

شارك في الحفل عدد من كبار المسؤولين من بينهم وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس، ووزير الزراعة الأردني رئيس المجلس الدولي للزيتون خالد الحنيفات، و وزير الزراعة التونسي محمود إلياس حمزة، وعدد من سفراء الدول الأعضاء في المجلس الدولي.