طقس الثلاثاء.. "الأرصاد": سماءٌ غائمة على جازان وعسير وضباب بالمرتفعات

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.