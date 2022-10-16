"نور الرياض 2022" ينطلق في 3 نوفمبر لمدة 17 يومًا تحت شعار "نحلم بآفاق جديدة"

وأوضح صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج "الرياض آرت"، أن "احتفالية نور الرياض" تُعد احتفالًا سنويًا يهدف إلى دعم الإبداع واحتضان المواهب الوطنية والعالمية في هذا المجال، وإيجاد فرص ملهمة للفنانين السعوديين لتقديم أعمالهم وإبداعاتهم بمشاركة كوكبة من أبرز الأسماء حول العالم في مجال فن الضوء، منوهاً برؤية سمو ولي العهد - حفظه الله -، بأن تتميز نسخة هذا العام من الاحتفالية عن نسخة العام الماضي، بزيادة عدد الفنانين المشاركين في الاحتفالية، وزيادة عدد وتنّوع الأعمال الفنية والإبداعية المشاركة فيها، وبانتشارها الأكبر من حيث عدد المواقع بواقع أكثر من ثلاثة أضعاف، إضافة إلى زيادة عدد الفعاليات المصاحبة للاحتفالية، والشراكات والبرامج المجتمعية التي تشتمل عليها.