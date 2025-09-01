ولي العهد يستقبل نائب رئيس دولة فلسطين ويستعرض معه الجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ.