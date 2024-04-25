"السديس": رؤية سمو ولي العهد 2030 المباركة جمعت الأصالة والمعاصرة

وتابع قائلًا: إن رئاسة الشؤون الدينية انطلقت بقوة نحو عالم التقنية ومواكبة تحولاته الذكية الحديثة في الحرمين، وتوفير الخِدمات الرقمية الدينية عبر منصاتها المتطورة؛ لتعزيز الوسائل والأساليب التقنية الذكية؛ لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية باللغات العالمية مواكبة لرؤية 2030، فضلًا عن إرساء الإسلام الحقّ وقيمه المثلى من قلب الحرمين الشريفين عالميًّا، وعكس الصورة المشرقة الحضارية للمملكة، وخلق قيمة تنافسية، وتيسير خدمة القاصدين والزائرين دينيًّا، ومواكبة التحولات العالمية الملائمة لبيئة الحرمين الشريفين، وابتناء أعمال المنظومة الدينية على الحوكمة والعمل المؤسسي الرصين، وقياس أثر الأداء، ورضا القاصدين والزائرين، وتلبية احتياجاتهم الدينية بنمط حديث معاصر، ومرونة جاذبة.