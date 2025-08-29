السديس في خطبة الجمعة: النجاة بالإيمان الراسخ وعقيدة السلف

وبيّن السديس أن الناظر إلى منهج سلفنا الصالح، يلفي معالم وأصولًا وقيمًا روابح، تميز بها هذا المنهج الشامخ، لم يشاركه فيها منهج آخر، وأول معلم من معالمه العناية بالتوحيد الخالص لله تعالى، فلا أنداد ولا شركاء ولا أمثال ولا نظراء، فلا صنم يعبد، ولا نتقرب إلى الأموات، (أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ)، يتوّج هذا المعلم الإخلاص في القول والعمل.