خريطة السياحة والترفيه بالمملكة.. "روح السعودية".. منصة جامعة للخدمات والمزايا

وتُعمل المنصة بشكلٍ تفاعلي مدعومة بالصور والروابط، حيث تقدم كثيراً من المزايا التي تهم السائح، وتحتوي على كثيرٍ من الخدمات السياحية، مثل: حجز الفنادق، وحجوزات الطيران، ودليل محدث للفعاليات الثقافية والترفيهية والاجتماعية والمواسم في المدن كافة، وخرائط مرشدة لمواقع الأماكن السياحية، ونصائح وإرشادات سياحية، تسهّل الوصول إليها بكل يسرٍ وسهولة، إضافةً إلى رابطٍ للسياح الأجانب يمكّنهم من التقديم واستخراج تأشيرة سياحية للدخول للمملكة؛ كونها التطبيق الرسمي للهيئة السعودية للسياحة.