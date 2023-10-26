وزير الداخلية: رجال الأمن يواصلون مهامهم بحزم للتصدي لمهربي ومروجي المخدرات

حضر اللقاء، وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالعزيز البسامي، ومدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد العروان، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة.