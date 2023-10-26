وزير الداخلية: رجال الأمن يواصلون مهامهم بحزم للتصدي لمهربي ومروجي المخدرات

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، استمرار الحرب على المخدرات بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وأن رجال الأمن في جميع مناطق المملكة يواصلون مهامهم بحزم وعزم للتصدي لمخططات مهربي ومروجي المخدرات التي تستهدف أمن الوطن وشبابه.
وأشاد سموه خلال لقائه مدير مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، وعدد من قيادات مكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية، بالجهود التي يبذلها رجال المكافحة في المنطقة بجانب زملائهم في القطاعات الأمنية الأخرى في متابعة وتعقب مهربي ومروجي المخدرات وحماية الوطن من نشاطاتهم الإجرامية.
حضر اللقاء، وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالعزيز البسامي، ومدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد العروان، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة.