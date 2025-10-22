هيئة النقل: 24.6 مليون راكب استخدموا حافلات النقل العام خلال الربع الثالث من 2025

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم أن عدد الركاب الذين تنقلوا باستخدام حافلات النقل العام داخل مدن المملكة بلغ (24.6) مليون راكب وذلك خلال الربع الثالث من عام 2025، مما يعكس الإقبال الكبير على خدمات النقل العام بصفته خيارًا موثوقًا يسهم في تسهيل تنقل الأفراد، وتعزيز جودة الحياة اليومية في المملكة.
وطبقًا للإحصائية الربعية التي نشرتها الهيئة، جاءت الرياض العاصمة في صدارة المدن من حيث عدد الركاب الذين تنقلوا عبر حافلات النقل العام بعدد تجاوز (18.68) مليون راكب خلال هذا الربع، تلتها مكة المكرمة بـ (3.21) ملايين وجاءت بعدها جدة بمليون راكب، ثم حاضرة الدمام والقطيف بـ(737) ألف راكب.
كما شهدت المدينة المنورة تنقل نحو (326) ألف راكب، فيما سجلت القصيم (203) آلاف راكب والطائف بـ (180) ألف راكب، والأحساء بـ (108) آلاف راكب، وجازان بـ (107) آلاف راكب، بينما جاءت تبوك أخيرًا بـ (41) ألف راكب.
وتعد هذه النتائج امتدادًا لجهود الهيئة، بالشراكة مع الجهات المعنية، في تطوير خدمات النقل بالحافلات داخل المدن، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من الأحياء والمواقع الحيوية، دعمًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيزًا لجاذبية النقل العام ضمن مشهد حضري أكثر تكاملًا واستدامة.