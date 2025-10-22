هيئة النقل: 24.6 مليون راكب استخدموا حافلات النقل العام خلال الربع الثالث من 2025

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم أن عدد الركاب الذين تنقلوا باستخدام حافلات النقل العام داخل مدن المملكة بلغ (24.6) مليون راكب وذلك خلال الربع الثالث من عام 2025، مما يعكس الإقبال الكبير على خدمات النقل العام بصفته خيارًا موثوقًا يسهم في تسهيل تنقل الأفراد، وتعزيز جودة الحياة اليومية في المملكة.