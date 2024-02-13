أمانة القصيم تُواصل تجهيز 210 محطات لمشروع النقل العام للحافلات ببريدة وعنيزة

تُواصل أمانة منطقة القصيم جهودها بالعمل على تطوير النقل العام، من خلال تجهيز البنية التحتية لمحطات النقل العام، والمتمثلة في تنفيذ وتهيئة مشروع يحوي عدد 210 محطات، موزعة داخل مدينة بريدة ومحافظة عنيزة.
وأكدت الأمانة أن المشروع سيُسهم في خدمة المستفيدين من سكان المنطقة وزائريها، وتحسين تجربتهم التي ستكون متطورة وجديدة بالكامل، علاوة على توفير خيارات تنقّل متعددة للمواطنين والمقيمين، والإسهام في رفع مستوى السلامة، ورفع مستوى جودة الحياة، وتسهيل حركة التنقل المرورية داخل المدن، وتقليل الازدحام في الطرق.