أمانة القصيم تُواصل تجهيز 210 محطات لمشروع النقل العام للحافلات ببريدة وعنيزة

وأكدت الأمانة أن المشروع سيُسهم في خدمة المستفيدين من سكان المنطقة وزائريها، وتحسين تجربتهم التي ستكون متطورة وجديدة بالكامل، علاوة على توفير خيارات تنقّل متعددة للمواطنين والمقيمين، والإسهام في رفع مستوى السلامة، ورفع مستوى جودة الحياة، وتسهيل حركة التنقل المرورية داخل المدن، وتقليل الازدحام في الطرق.