لتفعيل الشراكات المجتمعية.. "هاوي" تشارك في معرض "سيتي سكيب العالمي"

وتهدف بوابة "هاوي" إلى الإسهام في تطوير وتفعيل قطاع الهوايات في المملكة، وإيجاد بيئة ممكنة وحاضنة للهواة من الجنسين، وتقديم كل ما يمكّنهم من ممارسة هواياتهم بشكل نظامي، وتفعيل الشراكات المجتمعية مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة، والتوعية المستمرة بأهمية ممارسة الهواية وتطويرها لتحفيز الأفكار الإبداعية والأنشطة المجتمعية، وإقامة الندوات والمحاضرات الداعمة ذات الصلة بالهوايات داخليًّا وخارجيًّا؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وإقامة الدورات التدريبية الخاصة بالهواة، وجلب وتبادل الخبرات مع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بذلك؛ وفق الإجراءات النظامية المعتبرة.