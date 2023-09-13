لتفعيل الشراكات المجتمعية.. "هاوي" تشارك في معرض "سيتي سكيب العالمي"

شاركت البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، في جناح برنامج جودة الحياة في معرض "سيتي سكيب العالمي"، تحت عنوان "أمان ونماء"، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في الفترة من 10 - 13 سبتمبر لعام 2023م، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال الرياض.
وتهدف بوابة "هاوي" إلى الإسهام في تطوير وتفعيل قطاع الهوايات في المملكة، وإيجاد بيئة ممكنة وحاضنة للهواة من الجنسين، وتقديم كل ما يمكّنهم من ممارسة هواياتهم بشكل نظامي، وتفعيل الشراكات المجتمعية مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة، والتوعية المستمرة بأهمية ممارسة الهواية وتطويرها لتحفيز الأفكار الإبداعية والأنشطة المجتمعية، وإقامة الندوات والمحاضرات الداعمة ذات الصلة بالهوايات داخليًّا وخارجيًّا؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وإقامة الدورات التدريبية الخاصة بالهواة، وجلب وتبادل الخبرات مع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بذلك؛ وفق الإجراءات النظامية المعتبرة.
ويحظى قطاع الهوايات بدعم كبير من القيادة؛ لارتباطه بشرائح المجتمع وتحسين جودة حياتهم كافة، ولأنه من القطاعات التي تتداخل فيه أعمال قطاعات وجهات حكومية مختلفة، تم إسناد كل ما يرتبط بالقطاع إلى مركز برنامج جودة الحياة، الذي يقوم بتنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم وتطوير القطاع؛ تحقيقًا لمستهدفات "رؤية السعودية 2030" في تحفيز حيوية المجتمع، وتوفير خيارات أكثر تعزز أنماط الحياة الإيجابية.
يذكر أن معرض "سيتي سكيب العالمي" العقاري، الذي يشارك فيه "هاوي"؛ يُعدّ الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في المملكة، وسيعرض من خلاله مشاريع "رؤية السعودية 2030" تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة.