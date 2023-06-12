"ولادة الدمام" يُطلق ندوة "طب المختبرات" بمشاركة 200 متخصص

وقال "الدوسري": إن عقد مثل هذه الندوات يسهم إلى حد كبير في تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين من المهتمين والمتخصصين في هذا الشأن، مما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء وتطور القدرات للأطباء والأخصائيين المشاركين.