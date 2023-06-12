"ولادة الدمام" يُطلق ندوة "طب المختبرات" بمشاركة 200 متخصص

أطلق مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، اليوم الاثنين، فعاليات الندوة الأولى لطب المختبرات، بمشاركة أكثر من 200 متخصص، في فندق "هوليدي إن" الخبر.
وقال رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام سعد بن محمد الدوسري، خلال افتتاح الفعالية: إن الندوة تحت عنوان "استكشاف آفاق الأمراض وتشخيصها وعلاجها"؛ من أجل علاج أفضل ورعاية صحية مثالية للأطفال والنساء.
وأضاف: الندوة التي تستمر يومين، تهدف إلى مناقشة الفحوصات المخبرية والأخرى الخاصة بالأطفال والأمراض النسائية، عبر 25 متحدثًا من الدمام والرياض وجدة، يتبادلون الآراء التجارب، وتتضمن الندوة بواقع 15 ساعة تدريبية من هيئة التخصصات الصحية.
وأكد "الدوسري" أن المشاركين في الندوة سيتطرقون إلى التحقق من صحة طرق إجراء الفحوصات في المختبر ومنهجية اعتماد المختبرات وفوائدها، وتكلفة الجودة في النظام الصحي وهرمون الغدة الدرقية للحوامل والأطفال، وأسباب وأعراض مقاومة الأنسولين وعلاجه.
وتوضح الندوة الأكثر أهمية بين الكوليسترول والشحوم الثلاثية وطريقة تحليل وتفسير سوائل الجسم المختلفة والتحكم في السكري خلال الحمل.
كما تناقش مقاومة المضادات الحيوية، والسل في الأطفال والتحاليل المناعية الذاتية، ومسببات الوراثة الخلوية للإجهاض المتكرر، والتشخيص المحتمل لمرض التهاب الأمعاء للأطفال، وخزعة الإبرة الأساسية للثدي، والأمراض المشيمية النسيجية.
وطريقة تشخيص مرض هيرسبر نحو طريقة فهم فحوصات أمراض الدم المتطورة، وتغييرات فحص الدم أثناء الحمل، ودور المختبر في إدارة حالات نقص المناعة المكتسبة، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى.
وقال "الدوسري": إن عقد مثل هذه الندوات يسهم إلى حد كبير في تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين من المهتمين والمتخصصين في هذا الشأن، مما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء وتطور القدرات للأطباء والأخصائيين المشاركين.