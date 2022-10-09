بعد تنازله عن قاتل ابنه.. تكريم "الحارثي" وأخيه والجمع بين أشقاء القاتل والمقتول

وكان الشيخ "مشعل بن سعيد بن مريسي الشباعي الحارثي" تنازل قبل عدة أيام عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى من القصاص، وكانت مواقفه منذ حادثة القتل بها الشهامة، حيث حينما علم أن والدة القاتل سترحل من المنطقة جراء هذه الحادثة، فتواصل معهم وطلب منهم المكوث وعدم الرحيل