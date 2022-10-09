بعد تنازله عن قاتل ابنه.. تكريم "الحارثي" وأخيه والجمع بين أشقاء القاتل والمقتول

في أقل من أسبوعين من تنازل الشيخ "مشعل بن سعيد بن مريسي الشباعي الحارثي" عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى من القصاص، تم الجمع بين أشقاء القاتل والمقتول وتبادل التحية والسلام بينهم، وسط تعالي الأصوات بالشكر لله على هذا التنازل.
جاء ذلك بعدما بادرت يوم أمس قبيلة الشبعة من بني الحارث، بحضور مشايخ القبائل، بتكريم الشيخ مشعل بن سعيد بن مريسي والشيخ مبارك بن سعيد بن مريسي بعد العفو عن القاتل لوجه الله تعالى دون أي مقابل مادي.
وأثناء الحفل سعد الحاضرون بتصافح وتبادل التحية بين أشقاء القاتل مع أشقاء المقتول، وتعالت أصوات الشكر لله على هذا التنازل من والد القتيل لوجه الله تعالى في مشهد مهيب، ودعا الكثير من الحاضرين لوالد المقتول بالخير والأجر الكبير جراء هذا العفو، والذي عزز الألفة والمحبة بينهم .
وكان الشيخ "مشعل بن سعيد بن مريسي الشباعي الحارثي" تنازل قبل عدة أيام عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى من القصاص، وكانت مواقفه منذ حادثة القتل بها الشهامة، حيث حينما علم أن والدة القاتل سترحل من المنطقة جراء هذه الحادثة، فتواصل معهم وطلب منهم المكوث وعدم الرحيل