الموقف السعودي المحايد إزاء الأزمة الروسية-الأوكرانية.. كيف نجحت دبلوماسية الرياض في تحكيم العقل؟

أبدت الرياض في أكثر من مناسبة استعدادها للوساطة بين الطرفين؛ لخفض التصعيد العسكري، وإعادة المياه إلى مجاريها. وانطلقت السعودية في ذلك التوجه من إيمانها الكامل بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولاسيما تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام سيادة واستقلال الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، وهي الرسالة التي عمل على إيصالها الوفد السعودي في الأمم المتحدة أثناء مناقشة الأزمة بين جنباتها.