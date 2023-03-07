"أدير العقارية" تطرح أراضي "سنا المارينا" النموذجية للبيع في مزاد علني

وأوضح "آل سعد" بأن الأراضي النموذجية التي توفر 153 فرصة استثمارية نادرة، تمتد على مساحة إجمالية تربو من 222 ألف متر مربع، وتتميز بكونها متعددة الاستخدامات، حيث توفر مساحات لبناء الفلل السكنية، والقصور الفاخرة، وأبراجًا من 15 طابق تتعدد استخداماتها ما بين السكني والتجاري والفندقي، تتميز جميعها بشوارعها الواسعة، وإطلالتها المميزة على بحيرة المدينة الحالمة وكورنيشها البديع، لتلبي احتياجات ومتطلبــات المجتمعــات المتنوعــة التــي تبحــث عــن الرفاهيــة.