"أدير العقارية" تطرح أراضي "سنا المارينا" النموذجية للبيع في مزاد علني

تطرح شركة "أدير العقارية" يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023م، أراضي "سنا المارينا" إحدى أهم الفرص الواعدة للاستثمار في المنطقة الشرقية؛ للبيع في مزاد علني يُقام في فندق "جراند حياة" بمدينة الخُبر عند تمام الساعة 4 عصرًا.
وانطلاقًا من فخامة الفرص التي توفرها أراضي "سنا المارينا"، يتوقع المراقبون أن يشهد المزاد حضورًا استثنائيًا لنخبة رجال الأعمال والمستثمرين وشركات التطوير العقاري، للفوز بقطع الأرض الثمينة التي تمتلك كافة المقومات الاستثمارية عالية الجودة، وتتمركز في أحدث مدينة متطورة تحتضنها الشرقية.
وأشار متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إلى أن أراضي "سنا المارينا" تتفرد بموقعها المميز في قلب مدينة "المارينا" المستقبل الجديد للمنطقة الشرقية، التي تتوسط أهم مدن الشرقية (الدمام، الخُبر، الظهران) مما منحها بُعدًا آخر من الأهمية والتميز، وأتاح للساكنين فيها سرعة الوصول إلى أهم المعالم الرئيسية للمدن الثلاثة بكل يُسر وسلاسة.
وأوضح "آل سعد" بأن الأراضي النموذجية التي توفر 153 فرصة استثمارية نادرة، تمتد على مساحة إجمالية تربو من 222 ألف متر مربع، وتتميز بكونها متعددة الاستخدامات، حيث توفر مساحات لبناء الفلل السكنية، والقصور الفاخرة، وأبراجًا من 15 طابق تتعدد استخداماتها ما بين السكني والتجاري والفندقي، تتميز جميعها بشوارعها الواسعة، وإطلالتها المميزة على بحيرة المدينة الحالمة وكورنيشها البديع، لتلبي احتياجات ومتطلبــات المجتمعــات المتنوعــة التــي تبحــث عــن الرفاهيــة.
ولفت "آل سعد" بأن الاستثمار في قلب مدينة المارينا يمنحك فرصة الاستفادة من مميزاتها الكُبرى، حيث تتميز المدينة ببنتيها التحتية الحديثة لترتقي بجودة حياة الساكنين فيها، حيث تم تنفيذ شبكات الصرف الصحي والمياه والهاتف والكهرباء وأعمدة الإنارة وشبكة الطرق بأعلى معايير الجودة لضمان استدامتها، كما توفر مساحات واسعة للحدائق، والمساجد، والمرافق الخدمية والتعليمية، والدوائر الحکومیة، والأسواق التجارية، والمجمعات الطبية، مما جعل من الاستثمار فيها، فرصة ذهبية لتحقيق أحلامك وتنمية أعمالك.