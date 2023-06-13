30 دقيقة تنقذ حياة رضيع في القصيم.. تدخل طبي بـ"قسطرة شريانية عاجلة"

وقال تجمع القصيم الصحي، إن أطباء القلب في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم تمكنوا من إنقاذ حياة مولود بوزن 2.9 كجم يعاني رتقاً كاملاً للصمام الرئوي مع صغر شديد في حجم البطين الأيمن؛ ما أدّى إلى عدم وصول الدم إلى الرئتين ليتم تحميله بالأكسجين عبر القناة الشريانية الموصلة بين الشريان الأبهر والشرايين الرئوية بسبب انسداد الصمام الرئوي الذي قد يتسبّب في إنهاء حياة الطفل.