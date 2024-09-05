1120 مزرعة تنتج قرابة 41 طناً سنوياً.. انطلاق حراج التمور في تربة

وبيّن مدير عام وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف أن الحراج يعزز الحراك الزراعي والاقتصادي في المنطقة، إذ تعد التمور رافدًا اقتصاديًا مهمًا إضافةً إلى أهمية استثمار المزارعين لهذه الفرصة الهامة والعمل بالفرص المتنوعة التي يطرحها الموسم، حيث تسهم مثل هذه الفعاليات في خدمة المنطقة سواءً من حيث توفير فرص عمل للشباب، أو كونها عامل جذب سياحي مهماً.