"إيجار": يجب إكمال توثيق العقد الإلكتروني قبل إجراء أي عملية دفع

ويقوم الوسيط العقاري بدور محوري في رفع مستوى الشفافية والموثوقية في قطاع الإيجار العقاري، إذ يتطلب منه أن يكون مرخصًا من الهيئة العامة للعقار ليتمكن من ممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، ومن المتطلبات التي يجب على الوسيط الالتزام بها، عدم إبرام عقود إيجار عقاري خارج إطار "إيجار"، وإنشاء عقد الوساطة مع مالك العقار ليتمكن من تسويق العقار، وإصدار رخصة الإعلان العقاري، وعدم إتاحة بيانات حساباته في القنوات الرقمية (المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للعقار، و"إيجار") حتى لا يكون عرضة للمساءلة بتمكين المحتالين من استخدام حساباته في المنصات الرقمية التابعة لــ "الهيئة".