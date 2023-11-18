"الغذاء والدواء": خدمة "فسح" تسمح بتقديم طلبات استيراد الأدوية غير المسجّلة بالهيئة

أوضحت هيئةُ الغذاء والدواء أنه يمكن للمنشآت تقديم طلبات استيراد "أدوية غير مسجلة" لدى الهيئة باتباع معايير محدّدة تساعد في عملية الفسح عبر المنافذ، وتعتبر إحدى مميزاتها في تعزيز الكفاءة والحدّ من الأخطاء.
وأضافت الهيئة: أن خدمة "فسح" تسمح بتقديم طلبات استيراد الأدوية غير المسجلة لدى الهيئة بمعايير محدّدة.
وحدّدت آلية الحصول على الأذن عبر مجموعة خطوات تبدأ بتسجيل الدخول إلى المنصة، ثم اختيار نوع المنتج، وتعبئة معلومات الدواء في الخطوة الثالثة، ثم إرسال الطلب للحصول على الموافقة حال اكتمال الشروط.
وتتميّز خدمة "فسح" بتسهيل تقديم الطلبات وتقليل الوقت والجهد، وتعزيز الكفاءة والحدّ من الأخطاء، وضمان الأرشفة الإلكترونية للطلبات والشهادات.