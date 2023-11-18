"الغذاء والدواء": خدمة "فسح" تسمح بتقديم طلبات استيراد الأدوية غير المسجّلة بالهيئة

وحدّدت آلية الحصول على الأذن عبر مجموعة خطوات تبدأ بتسجيل الدخول إلى المنصة، ثم اختيار نوع المنتج، وتعبئة معلومات الدواء في الخطوة الثالثة، ثم إرسال الطلب للحصول على الموافقة حال اكتمال الشروط.