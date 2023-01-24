الرياض.. "قمة الحوكمة والأداء 2023" تدعو لاتباع نهج جديد لتحقيق وعي شامل

وأضاف: "على سبيل المثال، في القطاع المالي وحده هناك أكثر من 257 تغييرًا تنظيميًا يوميًا، يأتي من 1217 جهة تنظيمية حول العالم، وهذا يعني أن هناك الكثير من التغييرات القانونية والتنظيمية التي يجب أن نكون على دراية بها والتعامل معها، ولكن المؤسسات بحاجة إلى النظر إلى أبعد من ذلك ومواكبة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية العالمية والتغيرات في التقنيات والمعايير، لذلك فإن عملية الحوكمة والمخاطر والامتثال الفعالة هي القدرة على تحقيق الأهداف التنظيمية بشكل موثوق من خلال الحوكمة التي تتعامل مع حالات عدم اليقين وتعمل على إدارة المخاطر من التأثيرات من هذه الحالات".