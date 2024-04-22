في موسم مانجو جازان.. المزارعون يجنون الثمار وتصدير كميات للخارج

ويبدأ موسم إنتاج المانجو في جازان بشهر مارس، ليبلغ ذروته في أواخر شهر إبريل، ويختلف موعد ذروة إنتاج المانجو بحسب الأصناف؛ لكون عدد من الأصناف مبكرة في الإنتاج وأخرى متأخرة، وجودتها عالية ولديها قدرة على التنافسية في مختلف الأسواق، والقدرة على تحمّل الشحن والتصدير.