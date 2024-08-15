إنعاش قلبي رئوي ينقذ مريضًا "خمسينيًا" توقّف قلبه داخل سيارة الإسعاف بالمدينة

وفي التفاصيل، أوضح تجمّع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر إلى مركز الأزهري للرعاية الصحية الأولية، وهو يعاني ارتفاعًا في ضغط الدم وتاريخًا مرضيًا لمشاكل صحية في القلب، وعلى الفور قرر الفريق الطبي التواصل مع النقل الإسعافي لنقل الحالة لمستشفى الملك فهد.